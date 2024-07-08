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МВФ намерен снизить комиссии для крупных стран-заемщиков, включая Украину, – СМИ

16:48, 8 июля 2024
МВФ обсудит понижение комиссии для больших заемщиков.
МВФ намерен снизить комиссии для крупных стран-заемщиков, включая Украину, – СМИ
Источник фото: Samuel Corum/Bloomberg
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В Международном валютном фонде (МВФ) обсуждается пересмотр размера дополнительных комиссий, которые взимаются с крупнейших стран-заемщиков, включая Украину, Аргентину и Египт. Об этом сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников, Совет директоров МВФ в составе 24 членов, представляющих в Фонде 190 стран, намерен в понедельник обсудить варианты, чтобы предоставить странам перерыв в уплате дополнительной комиссии.

Отмечается, что комиссия взимается с стран, которые занимают больше, чем им положено по квоте МВФ, или они требуют больше времени для погашения ссуд по программам МВФ.

С одной стороны, поступления от комиссии пополняют казну Фонда, однако с другой – это миллиарды долларов дополнительных расходов для стран, уже выплачивающих кредиты.

Более высокие глобальные процентные ставки, в частности Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, означают, что общая ставка по некоторым займам от МВФ теперь превышает 8%. Это вдвое больше, чем до пандемии COVID-19.

Это бремя несут прежде всего несколько стран, включая Аргентину, Египет и Украину.

Как пишут в СМИ, США, крупнейший акционер МВФ, уже дали понять, что готовы пересмотреть размер этой комиссии.

Ранее стало известно, что Украина стала второй в списке должников МВФ после очередного транша.

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