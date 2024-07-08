Наземна частина «червоної» лінії метро у Києві тимчасово не працює

Поїзди «червоної» лінії метро курсують від станції «Академмістечко» до «Арсенальної».

У столиці поїзди «червоної» лінії метро курсують від станції «Академмістечко» до «Арсенальної». Наземною частиною лінії метро потяги тимчасово не курсують. Про це повідомили у КМДА.

«Рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється», - сказано у повідомленні.

У КМДА зазначили, що обмеження в роботі «червоної» лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

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