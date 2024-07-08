«Я твердо настроен остаться в этой гонке» - Джо Байден написал официальное письмо демократам

Байден написал письмо членам Демократической партии о том, что остается в избирательной гонке.

Президент Джо Байден пытается предотвратить новые внутрипартийные призывы выйти из избирательной гонки. Так, 8 июля он направил письмо членам Демократической партии, в котором решительно заявил, что он будет продолжать работу как запланированный кандидат от партии.

«Я твердо настроен остаться в этой гонке, вести эту гонку до конца и победить Дональда Трампа», - сказал он в письме законодателям.

Как отмечает Politico, за 24 часа до этого четверо высокопоставленных демократов во время личного разговора с руководством Демократической партии заявили, что Байден должен уйти в отставку. В понедельник, когда Конгресс вернулся после каникул 4 июля, Байден и его кампания пытались снизить беспокойство законодателей.

Многие законодатели-демократы не скрывали, что у них есть сомнения в том, сможет ли он победить Трампа в ноябре и остаться в должности еще четыре года. Несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, и ожидается, что в ближайшие дни это количество вырастет, указывает издание.

Ниже приводим письмо Джо Байдена.

Автор: Наталья Мамченко

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