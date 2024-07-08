В газетах Голос Украины и Урядовый курьер опубликовано объявление о созыве съезда судей

Из соображений безопасности о месте проведения ХХ очередного съезда судей будет сообщено делегатам съезда не позднее чем за две недели до даты его проведения.

В газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» от 6 июля 2024 опубликовано объявление о созыве Советом судей Украины ХХ очередного съезда судей Украины. Об этом сообщил Совет судей Украины.

Согласно части шестой статьи 130 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» объявления о созыве съезда судей Украины и выносимые на его рассмотрение вопросы должны быть опубликованы в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» не позднее как за тридцать дней до начала работы съезда, а согласно части седьмой статьи 130 упомянутого Закона в случае, когда съезд созывается для избрания членов Высшего совета правосудия или ВККС Украины, объявление должно быть опубликовано не позднее 45 дней до начала работы съезда.

Согласно решению Совета судей Украины от 21.06.2024 года №16 на повестку дня ХХ внеочередного съезда судей Украины вынесен вопрос: «Об избрании членов Высшего совета правосудия» и «О назначении судьи Конституционного Суда Украины», а проведение съезда назначено на 18 сентября (19 сентября – резервный день) 2024 года.

Из соображений безопасности о месте проведения ХХ очередного съезда судей Украины будет сообщено делегатам съезда не позднее чем за две недели до даты его проведения.

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