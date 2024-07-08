Президент Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и рф

Владимир Зеленский считает, что посредниками в мирных переговорах могут быть только те страны, которые могут оказывать серьезное влияние на режим путина.

Президент Владимир Зеленский не считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может сыграть роль посредника в мирном урегулировании конфликта между Украиной и рф. Об этом он сказал на совместном брифинге с Дональдом Туском в Варшаве.

По словам Зеленского, он не знал о планах Орбана встретиться с путиным сразу после визита в Киев.

"Что касается премьер-министра Орбана, он был в Киеве, после этого улетел в москву. Я не знал о том, что он летит в москву, это его независимый выбор. Что касается того, может ли он быть посредником... Нет никакого посредничества между рф и Украиной", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что посредниками могут быть только "серьезные сильные союзы" или даже весь мир, который может заставить россию остановить эту войну.

Глава государства считает, что США, Китай и ЕС могли бы заставить рф прекратить войну.

Президент отметил, что потому и была предложена возможность, как давить на россию и как остановить путина.

"А для этого надо объединить все силы. Он не уважает тех, кто слаб. И даже если он встречается с тем или иным государством - это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги. Но, за этой демонстрацией всегда у него идет кровавая демонстрация, которую он и продемонстрировал сегодня утром в Украине", - подчеркнул Зеленский.

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