Кредити від 0% до 16% на енергообладнання: Уряд запустив доступне кредитування громадян та бізнесу

15:52, 9 липня 2024
Уряд України запровадив заходи для стимулювання громадян та бізнесу до енергетичної стійкості.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив про запуск комплексу заходів, спрямованих на стимулювання енергетичної стійкості серед громадян та бізнесу.
Основні заходи включають:
Кредити для громадян:
- Під 0% річних на суму до 480 тис. грн на 10 років.
- Призначені для встановлення сонячних і вітрових установок та систем накопичення електроенергії.
Пільгові кредити для малого й середнього бізнесу:
- До 150 млн грн на строк до 10 років.
- Відсоткова ставка 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації.
- Для бізнесів на територіях, що межують із зоною бойових дій, ставка знижується до 1-5% на перші два роки.
- Кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.
Кредити для ОСББ та ЖБК:
- На суму до 5 млн грн для встановлення сонячних станцій і теплових насосів.
- Держава компенсує 70% витрат на проєкт у межах програми «ГрінДІМ».
Кредити для великого бізнесу:
- На 5-7 років під 14-16% річних під заставу обладнання.
- Банківський сектор готовий забезпечити це кредитування після співпраці з НБУ.
Крім того, до Верховної Ради подано законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.
Очікується, що всі ці механізми запрацюють на повну силу не пізніше 25 липня.
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