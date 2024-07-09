Кредити від 0% до 16% на енергообладнання: Уряд запустив доступне кредитування громадян та бізнесу

Уряд України запровадив заходи для стимулювання громадян та бізнесу до енергетичної стійкості.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив про запуск комплексу заходів, спрямованих на стимулювання енергетичної стійкості серед громадян та бізнесу.

Основні заходи включають:

Кредити для громадян:

Під 0% річних на суму до 480 тис. грн на 10 років.

Призначені для встановлення сонячних і вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Пільгові кредити для малого й середнього бізнесу:

До 150 млн грн на строк до 10 років.

Відсоткова ставка 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації.

Для бізнесів на територіях, що межують із зоною бойових дій, ставка знижується до 1-5% на перші два роки.

Кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

Кредити для ОСББ та ЖБК:

На суму до 5 млн грн для встановлення сонячних станцій і теплових насосів.

Держава компенсує 70% витрат на проєкт у межах програми «ГрінДІМ».

Кредити для великого бізнесу:

На 5-7 років під 14-16% річних під заставу обладнання.

Банківський сектор готовий забезпечити це кредитування після співпраці з НБУ.

Крім того, до Верховної Ради подано законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

Очікується, що всі ці механізми запрацюють на повну силу не пізніше 25 липня.

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