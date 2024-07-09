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Виявлено порушень на 700 млн грн: НАЗК завершило понад 200 повних перевірок декларацій

15:52, 9 липня 2024
У НАЗК зазначили, що до компетентних органів направлено 84 обґрунтованих висновки та 4 матеріали - до САП.
Виявлено порушень на 700 млн грн: НАЗК завершило понад 200 повних перевірок декларацій
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за перше півріччя 2024 року завершило 206 перевірок за новим ризик-орієнтованим підходом. Про це поінформували у пресслужбі НАЗК.

Там зазначають, що виявлено недостовірних відомостей на майже 664 млн грн, необґрунтованих активів на 14,4 млн грн та ознак незаконного збагачення на 38,3 млн грн. До компетентних органів направлено 84 обґрунтованих висновки та 4 матеріали - до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Серед завершених повних перевірок найбільше порушень, у тому числі ознак незаконного збагачення, недостовірних відомостей та необґрунтованих активів, встановлено у деклараціях, поданих представниками:

органів місцевого самоврядування - 25, з них одна - голови міської ради, одна - голови районної ради, дві - заступники міських голів, чотири - депутатів обласних рад;

органів досудового розслідування та поліції - 12;

обласних та районних державних адміністрацій - 9;

державних підприємств - 7, з яких чотири - керівників підприємств.

Крім того, знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей у 18 із 61 завершених перевірок декларацій посадовців м. Києва (29,5%); у всіх з 8 завершених - посадовців Черкаської області (100%); у 5 з 6 завершених - посадовців Полтавської області (83%); у 4 з 6 завершених - посадовців Чернігівської області (66%); у 4 із 6 завершених - посадовців Закарпатської області (66%).

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