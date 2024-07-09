Выявлены нарушения на 700 млн грн: НАПК завершило более 200 полных проверок деклараций

В НАПК отметили, что в компетентные органы направлено 84 обоснованных вывода и 4 материала - в САП.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что за первое полугодие 2024 года завершило 206 проверок по новому риск-ориентированному подходу. Об этом проинформировали в пресс-службе НАПК.

Там отмечают, что выявлены недостоверные сведения почти на 664 млн грн, необоснованных активов на 14,4 млн грн и признаков незаконного обогащения на 38,3 млн грн. В компетентные органы направлено 84 обоснованных вывода и 4 материала - в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Среди завершенных полных проверок наибольшее количество нарушений, в том числе признаков незаконного обогащения, недостоверных сведений и необоснованных активов, установлено в декларациях, поданных представителями:

органов местного самоуправления – 25, из них одна – председателя городского совета, одна – председателя районного совета, два – заместители городских председателей, четыре – депутатов областных советов;

органов досудебного расследования и полиции – 12;

областных и районных государственных администраций – 9;

государственных предприятий – 7, из которых четыре – руководителей предприятий.

Кроме того, подтвердили факты декларирования недостоверных сведений в 18 из 61 завершенных проверок деклараций чиновников г. Киева (29,5%); во всех из 8 завершенных – должностных лиц Черкасской области (100%); у 5 из 6 завершенных – должностных лиц Полтавской области (83%); у 4 из 6 завершенных – должностных лиц Черниговской области (66%); у 4 из 6 завершенных – должностных лиц Закарпатской области (66%).

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