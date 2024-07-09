Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал количество гражданских украинцев, которых рф удерживает в плену

В общей сложности более 14 тысяч граждан Украины содержатся государством-агрессором.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал количество гражданских украинцев, которых рф удерживает в плену.

Так, во время оккупации Киевской области российские войска захватили в плен 600 гражданских украинцев. Так, в общей сложности более 14 тысяч граждан Украины содержатся государством-агрессором. Об этом омбудсмен отметил на пресс-конференции 9 июля.

По его словам, более 14 тысяч украинцев, находящихся в российском плену, есть граждане, задержанные рф с 2014 года на территории оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также после начала полномасштабной агрессии. Относительно таких украинцев составлены отдельные списки.

Лубинец подчеркнул, что гражданские лица являются тяжелой категорией для возвращения. Он пояснил, что, согласно международному гуманитарному праву, обмены возможны только для военнопленных.

Кроме того, рф не имеет много граждан, которых она хотела бы обменять, если речь идет о гражданских. Также российские суды выносят большие сроки заключения украинским гражданским, обвиняя их в шпионаже, терроризме и других преступлениях.

Омбудсмен сообщил и о случаях задержания детей, которые подвергаются следственным действиям и могут получить длительные тюремные сроки. Он привел пример двух 18-летних парней, расстрелянных в Бердянске, чьи тела российская сторона не позволяет забрать для захоронения, предполагая, что рф хочет похоронить их тайно, чтобы не передавать семьям.

Также он добавил, что большого обмена пленными не следует ожидать в ближайшее время. Омбудсмен отметил, что на это влияет разница в количестве пленных – в рф гораздо больше задержанных граждан Украины.

«Обсуждаем ли мы его? Да. Обсуждаем ли мы его с партнерами? Да. Вижу ли я, что партнеры поддерживают нашу позицию? Да. Вижу ли я готовность рф это сделать? – Нет», - сказал он.

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