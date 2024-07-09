Семьи, пострадавшие от атаки по «Охматдету», получат 10 800 грн помощи — Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль сделал заявление о восстановлении «Охматдета» и компенсации пострадавшим.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило 100 миллионов на восстановление «Охматдета», а пострадавшие семьи смогут получить помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи. Об этом он сказал на заседании правительства.

«Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в «Охматдете», – заявил он.

Кроме того, каждой семье с детьми, пострадавшей от атаки 8 июля по «Охматдету», будет выделена вместе с ЮНИСЕФ помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи, добавил Шмыгаль.

Как известно, 8 июля под ракетный обстрел попала детская больница «Охматдет».

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений.

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