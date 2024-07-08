Ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений – Белый дом

США выступают за расследование удара по «Охматдету» в качестве военного преступления рф.

Источник фото: ВВС Украина

Ракетный обстрел россией детской больницы «Охматдет» в Киеве заслуживает тщательного расследования органами, которые изучают военные преступления и преступления против человечности. Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне.

«Можно использовать много прилагательных для того, чтобы описать атаку на детскую больницу. Это является ужасным трагическим, бессмысленным. И, кстати, это также должно быть объектом серьезного расследования, потому что это – действия, которые повторяются в течение этой войны», - отметил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что именно на этот случай «должны обратить внимание те, кто расследует военные преступления и преступления против человечности» и подчеркнул, что ракетный удар по «Охматдету» заслуживает тщательного рассмотрения.

По данным МВД, в результате российской ракетной атаки в Украине сегодня есть погибшие и много раненых.

Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем ​​траура.

Также Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры, включая детскую больницу «Охматдет», 8 июля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

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