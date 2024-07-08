В результате российской ракетной атаки погибли 33 человека, ранены почти 140 человек – МВД

В Киеве в результате российской ракетной атаки уже 22 погибших.

Источник фото: МВД

В результате сегодняшних ракетных ударов рф по территории Украины 33 человека погибли, 140 ранены. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации МВД по состоянию на вечер 8 июля:

Всего погибли 33 человека:

22 – город Киев;

11 – Днепропетровская область.

Ранены 140 человек:

74 – в столице;

2 – в Киевской области;

64 – Днепропетровской области.

Спасены 19 человек:

11 – город Киев;

8 - Днепропетровская область

Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем ​​траура.

Также Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры, включая детскую больницу «Охматдет», 8 июля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

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По состоянию на 21:22 в КГВА уточнили, что в целом по состоянию на данный момент в Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей).

Источник фото: прокуратура, ГСЧС, МВД

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