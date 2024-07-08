В результате российской ракетной атаки погибли 33 человека, ранены почти 140 человек – МВД

В результате сегодняшних ракетных ударов рф по территории Украины 33 человека погибли, 140 ранены. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
По информации МВД по состоянию на вечер 8 июля:
Всего погибли 33 человека:
22 – город Киев;
11 – Днепропетровская область.
Ранены 140 человек:
74 – в столице;
2 – в Киевской области;
64 – Днепропетровской области.
Спасены 19 человек:
11 – город Киев;
8 - Днепропетровская область
Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем траура.
Также Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры, включая детскую больницу «Охматдет», 8 июля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.
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По состоянию на 21:22 в КГВА уточнили, что в целом по состоянию на данный момент в Киеве погибли 27 человек (из них 3 детей).
Источник фото: прокуратура, ГСЧС, МВД
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