Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 33 людини, поранено майже 140 осіб – МВС

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів рф по території України 33 людини загинуло, 140 поранено. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
За інформацією МВС станом на вечір 8 липня:
Всього загинуло 33 особи:
22 - місто Київ;
11 - Дніпропетровська область.
Поранено 140 осіб:
74 - у столиці;
2 - у Київській області;
64 - Дніпропетровській області.
Врятовано 19 осіб:
11 – місто Київ;
8 - Дніпропетровська область
Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.
Також Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російський обстріл цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею «Охматдит», 8 липня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.
Оновлено
Станом на 21:22 у КМВА уточнили, що загалом, станом на зараз у Києві загинуло 27 осіб (з них 3 дітей).
Джерело фото: прокуратура, ДСНС, МВС
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