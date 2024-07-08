Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 33 людини, поранено майже 140 осіб – МВС

У Києві внаслідок російської ракетної атаки вже 22 загиблих.

Джерело фото: МВС

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів рф по території України 33 людини загинуло, 140 поранено. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

За інформацією МВС станом на вечір 8 липня:

Всього загинуло 33 особи:

22 - місто Київ;

11 - Дніпропетровська область.

Поранено 140 осіб:

74 - у столиці;

2 - у Київській області;

64 - Дніпропетровській області.

Врятовано 19 осіб:

11 – місто Київ;

8 - Дніпропетровська область

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

Також Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російський обстріл цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею «Охматдит», 8 липня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

Оновлено

Станом на 21:22 у КМВА уточнили, що загалом, станом на зараз у Києві загинуло 27 осіб (з них 3 дітей).

Джерело фото: прокуратура, ДСНС, МВС

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