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Публікував на OLX оголошення про встановлення SkyLogger для запису активності комп’ютера – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок чоловіку

09:00, 9 липня 2024
Збут шкідливих програм є закінченим злочином з моменту передачі такої програми хоча б одному клієнту, навіть якщо програму взяли з вільного доступу в інтернеті і суспільно небезпечні наслідки не настали – Верховний Суд.
Публікував на OLX оголошення про встановлення SkyLogger для запису активності комп’ютера – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок чоловіку
Джерело фото: Рexels
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Чоловік розмістив на платформі OLX оголошення про здійснення ремонту та налаштування комп'ютерів, за яким до останнього звернувся замовник, і за грошові кошти обвинувачений встановив клієнту програмний засіб «SkyLogger», який записує всю активність комп'ютера.

Верховний Суд вирішив, що необхідно скасувати виправдувальний вирок цьому чоловіку, вказавши, що збут шкідливих програмних чи технічних засобів (ст. 361-1 КК) є закінченим злочином з моменту передачі іншій особі хоча б однієї такої програми чи технічного пристрою – навіть, якщо програму завантажили з інтернету та шкідливих наслідків не настало. Відповідну позицію висловила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15 травня 2024 року по справі №591/4800/17.

Обставини справи

Як вказує Верховний Суд у постанові, маючи досвід та навички у використанні комп'ютерної техніки, володіючи відповідними знаннями у встановленні та налаштуванні комп'ютерного програмного забезпечення обвинувачений розмістив на загальнодоступному WEB-сайті «OLX» оголошення про здійснення ремонту та налаштування комп'ютерів, за яким до останнього звернувся замовник.

За грошові кошти обвинувачений встановив замовнику на накопичувач на жорстких магнітних дисках системного блоку заздалегідь завантажений ним з всесвітньої мережі Інтернет програмний засіб «SkyLogger», який самостійно, приховано від користувача записує всю активність комп'ютера, копіює будь-які введені дані, робить копії знімків екрана та зберігає вказані дані у спеціально створених каталогах (папках), знаючи, що вказаний програмний засіб є програмою шпигуном, тобто був обізнаний про її шкідливі можливості.

Пізніше, з метою отримати прибуток, обвинувачений повторно надав аналогічні послуги з установки програми шпигуна наступному замовнику, який звернувся до обвинуваченого за вищезазначеним оголошенням, що розміщено на «OLX».

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав невинуватим та виправдав чоловіка за ч. 1 та ч. 2 ст. 3611 КК у зв’язку з недоведеністю вчинення нею інкримінованих злочинів.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС дійшов висновку про те, що виправдування особи у зв’язку з відсутністю у його діянні окремих елементів складу кримінального правопорушення з підстав, зазначених у вироку суду першої інстанції, з якими погодився апеляційний суд, є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.

Органом досудового розслідування дії особи кваліфіковані саме як збут шкідливих програмних засобів (ч. 1 ст. 361-1 КК) та збут шкідливих програмних засобів, вчинений повторно (ч. 2 ст. 361-1 КК). Вказане кримінальне правопорушення має формальний склад та для кваліфікації кримінального правопорушення за ст. 361-1 КК необов'язкове настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення нормальної роботи комп’ютера, АС, чи комп’ютерної мережі, а також знищення, пошкодження чи зміни комп’ютерної інформації, нейтралізації паролів та інших засобів захисту комп’ютерних програм, несанкціонованого доступу сторонніх осіб до інформації, яка зберігається на комп’ютері тощо.

У разі збуту шкідливих програмних чи технічних засобів злочин, передбачений ст. 361-1 КК, є закінченим з моменту передачі іншій особі хоча б однієї такої програми чи технічного пристрою.

Суд першої інстанції у вироку зазначив, що, як самостійна підстава, яка свідчить про відсутність в діях особи складу злочинів, передбачених частинами 1, 2 ст. 361-1 КК, повинна бути наявна суб’єктивна сторона, яка характеризується прямим умислом.

Тобто, особа має усвідомлювати шкідливі властивості поширеного чи збутого нею програмного засобу. У судовому засіданні не здобуто доказів того, що обвинувачений усвідомлював шкідливі властивості програмного засобу, який він збув, а також не спростовано його доводи про те, що програмний засіб ним було завантажено з мережі Інтернет, яка є у вільному доступі і він не допускав, що такий програмний засіб може бути шкідливим.

Касаційний кримінальний суд не погоджується з такими висновками, адже, під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений мав значний досвід у сфері ремонту та налагодження комп’ютерної техніки, що підтверджується його показаннями під час судового розгляду та протоколом огляду – під час якого, як вказав Верховний Суд, «проводився огляд об’яви на WEB-сайті «OLX».

Автор: Наталя Мамченко 

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