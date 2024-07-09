Оголошено добір на посади військових прокурорів: що відомо

Добір оголошено на посади 62 прокурорів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, документи можна подати до 22 липня.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 8 липня 2024 року оголосила добір на 62 вакантні посади прокурорів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони.

Більшість запропонованих вакансій – у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону та у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Також вистачає вакантних посад у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону, зокрема, у Чернігівській та Сумській спеціалізованих прокуратурах.

Документи для участі у доборі можна подати з 8 по 22 липня 2024 року.

Нагадаємо, що прокурорами спеціалізованих прокуратур у сфері оборони можуть стати громадяни України, які:

мають вищу юридичну освіту

володіють державною мовою на рівні, визначеному Національною комісією зі стандартів державної мови

Зазначимо також, що згідно з діючими правилами, перемогти у доборі буде ще замало. Після перемоги у доборі кандидатів на посади прокурів спеціалізованих прокуратур у сфері у сфері оборони буде чекати обов’язкове стажування в прокуратурах.

Зі списком запропонованих вакансій можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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