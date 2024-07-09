Объявлен отбор на должности военных прокуроров: что известно

Отбор объявлен на должности 62 прокуроров специализированных прокуратур в сфере обороны, документы можно подать до 22 июля.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 8 июля 2024 года объявила отбор на 62 вакантных должности прокуроров специализированных прокуратур в сфере обороны.

Большинство предложенных вакансий – в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона и в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Также хватает вакантных должностей в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, в частности, в Черниговской и Сумской специализированных прокуратурах.

Документы для участия в отборе можно подать с 8 по 22 июля 2024 года.

Напомним, что прокурорами специализированных прокуратур в сфере обороны могут стать граждане Украины, которые:

имеют высшее юридическое образование

владеют государственным языком на уровне, определенном Национальной комиссией по стандартам государственного языка

Отметим также, что согласно действующим правилам победить в отборе будет недостаточно. После победы в отборе, кандидатов на должности прокуроров специализированных прокуратур в сфере обороны будет ждать обязательная стажировка в прокуратурах.

Со списком предложенных вакансий можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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