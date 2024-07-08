Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН після атак рф, — Володимир Зеленський

Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з атакою рф 8 липня, коли росіяни вдарили по «Охматдиту» та медзакладу у Дніпровському районі Києва.

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російський обстріл цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею «Охматдит», 8 липня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

За словами Глави держави, Україна «безперечно відповість нелюдям з росії» та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.

«Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти росію до відповідальності за терор і путіна за наказ віддавати удар», — заявив Президент.

Володимир Зеленський додав, що росію можна лише примусити до миру.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що «немає таких слів чи політичних декларацій», які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит». Десятки киян прийшли допомогти розібрати завали.

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