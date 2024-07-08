Вручення ТЦК повісток адвокатам під час надання правової допомоги та відібрання речей, які містять адвокатську таємницю – Рада адвокатів ухвалила рішення

Практика усунення посадовими особами ТЦК адвокатів від участі в наданні правничої допомоги мобілізованим громадянам призводить до порушення права людини на захист і правничу допомогу – рішення РАУ.

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Рада адвокатів України ухвалила рішення №38 щодо порушень професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності під час мобілізаційних заходів.

Як зазначається у рішенні, адвокатура в умовах воєнного стану продовжує здійснювати захист законних прав громадян України, в тому числі і під час мобілізації.

Практика усунення посадовими особами ТЦК та СП адвокатів від участі в наданні правничої допомоги мобілізованим громадянам призводить до порушення права людини на захист і правничу допомогу, передбаченого Конституцією України.

«Водночас наразі зростають не популярні мобілізаційні заходи, коли дії окремих представників ТЦК та СП, органів поліції фактично виходять за межі наданих повноважень, призводять до грубих порушень закону, неприпустимих порушень прав та свобод людини, що має дуже негативні наслідки для іміджу держави, Збройних Сил України, дотримання вимог законодавства у військовій сфері.

Систематичність порушень прав та свобод людини і громадянина з боку працівників ТЦК та СП призводить до демотивування військовозобов’язаних громадян виконувати конституційний обов’язок захисту Вітчизни» - йдеться у рішенні.

В значній мірі порушення спричинені тим, що військовозобов’язані громадяни є незахищеними і не можуть цілком скористатись допомогою адвоката, в той же час незахищеними, в багатьох випадках залишаються й самі адвокати.

«Рада адвокатів України акцентує увагу, що на адресу Національної асоціації адвокатів України надходять численні звернення адвокатів про порушення працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, втручання в професійну діяльність, насильство відносно захисників, незаконне позбавлення волі, відібрання особистих речей, в тому числі, які містять адвокатську таємницю, у зв’язку із здійсненням професійної адвокатської діяльності.

1) 26 квітня 2023 року адвокат Харківщини прибув до Чернігівського ОМ ТЦК та СП у зв’язку із здійсненням професійних обов’язків адвоката та надання правничої допомоги клієнту. Проте після прибуття адвоката до Чернігівського ОМ ТЦК та СП та з’ясування причин прибуття до цієї установи (здійснення в інтересах клієнта юридично значущих дій), останнього було затримано працівниками Чернігівського ОМ ТЦК та СП. З примусу працівників Чернігівського ОМ ТЦК та СП адвокат вимушений був знаходитись у приміщенні визначеному працівниками кількість часу без пояснення причин його утримання. Пізніше працівниками Чернігівського ОМ ТЦК та СП було вручено адвокату повістку.

2) 5 жовтня 2023 року адвокат надавав правничу допомогу клієнту за договором про надання правничої допомоги. Прибувши до клієнта, на адвоката чекали представники Чернігівського МТЦК та СП, які вручили йому повістку та доставили до ТЦК та СП для проходження ВЛК.

3) 21 грудня 2023 року адвокат прибув на виклик клієнта з метою надання правничої допомоги у відносинах із представниками Сумського МТЦК та СП на підставі договору про надання правничої допомоги. Однак, співробітники Сумського МТЦК та СП вручили повістку і адвокату, який прибув до клієнта на місце подій.

4) 28 січня 2024 року при наданні правничої допомоги адвокатом Закарпатської області, останнього та його клієнта було затримано службовими особами Хустського РТЦК та СП Закарпатської області. Згодом після затримання, адвоката та його клієнта відвезли у військову частину – навчальний центр у м. Рівне для проходження так званого відбору до військових частин. У вказаних діях вбачається грубе порушення прав адвоката, а дії керівництва відділу обліку офіцерів Хустського РТЦК та СП щодо мобілізації адвоката розцінюється як тиск на нього та перешкоджання у наданні правничої допомоги клієнту, позбавлення незаконно його волі, відібрання його особистих речей, зокрема, мобільного телефону в якому міститься адвокатська таємниця.

5) 16 лютого 2024 року адвокат з Одеської області взяв до виконання доручення для надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі, видане Південним міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги щодо здійснення захисту клієнта. За вказаною в дорученні адресою перебування клієнта фактично знаходиться Приморський РТЦК та СП міста Одеси. Після надання правничої допомоги, намагаючись покинути приміщення Приморського РТЦК та СП, працівниками вказаного органу було заблоковано вихід адвокату та клієнту. Згодом від відповідальної особи Приморського РТЦК та СП надійшли вимоги щодо надання документів від адвоката та клієнта. Близько 03 год. 40 хв. до адвоката звернувся один із працівників Приморського РТЦК та СП і запропонував отримати повістку та покинути територію установи, а у разі відмови в її отриманні продовжувати чекати ранку та наступного проходження військово-лікарської комісії. Будучи виснаженим як фізично, так і морально, розуміючи незаконність утримання, позбавлення особи права на захист, адвокат був вимушений під тиском працівників Приморського РТЦК та СП отримати повістку, яка складена та вручена невідомою особою (зі слів інших працівників – це черговий Приморського РТЦК та СП).

6) 28 березня 2024 року адвокатом Миколаївщини отримано доручення для надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі, до якої застосовано адміністративне затримання. Відповідно до доручення адвокат прибув для виконання своїх професійних обов’язків до Заводського РТЦК та СП. Після пред’явлення вимоги працівниками Заводського РТЦК та СП про звільнення затриманої особи у зв’язку із спливом строку адміністративного затримання, працівниками Заводського РТЦК та СП відразу було вручено повістку самому адвокату з вимогою обов’язкової явки до цього ж РТЦК та СП наступного дня.

7) 2 травня 2024 року адвокат Одеської області отримав п’ять доручень від Південного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги та розпочав надання правничої допомоги відповідним особам, перебуваючи в місті Рені Одеської області, зокрема у приміщенні ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області Перед початком огляду місця події, адвокату було повідомлено про те, що у випадку неприпинення ним чинення активного захисту, він матиме проблеми з місцевим територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Орієнтовно о 16 год. 00 хв. до адвоката, у присутності численних свідків, що перебували в публічному місці, підійшли двоє співробітників місцевої поліції та декілька озброєних людей, чиї обличчя були приховані масками (балаклавами), останні агресивно та цинічно схватили адвоката силоміць, витягнули із-за столу, та вивели із закладу в напрямку транспортного засобу, куди насильно помістили захисника, і в подальшому, так само насильно, доставили до місцевого ТЦК та СП.

8) 3 червня 2024 року адвокат Київської області прибув до центральної районної поліклініки Подільського району м. Києва, де розташована військово-лікарська комісія, для виконання договору про надання правничої допомоги. Під час виконання умов договору, адвокату та його помічнику спричинено тілесні ушкодження від невідомих людей у формі одягу піксель, які ймовірно підпорядковані ДФТГ «Спецпідрозділ Смерч». Крім цього, вказані особи застосовуючи силу, заволоділи мобільним телефоном адвоката. Вищевказані випадки порушення працівниками ТЦК та СП прав адвокатів при здійсненні останніми адвокатської діяльності є неприпустимими у демократичній і правовій державі, і вчиняються з порушенням завдань поставлених перед мобілізаційною процедурою» - описано у рішенні РАУ.

Рада адвокатів України звертає увагу, що порушення прав адвокатів під час здійснення ними адвокатської діяльності неможливо виправдати воєнним станом. Систематичність таких порушень неминуче призведе до розпаду верховенства права. Водночас дії ТЦК та СП спрямовані на перешкоджання професійних прав адвокатів, порушують не лише національне законодавство, але і міжнародні стандарти, гарантовані адвокатам Основними принципами про роль юристів ООН.

«Порушення з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки професійних прав адвокатів під час здійснення останніми професійних обов’язків свідчать, що адвокати систематично зазнають тиску та втручання в їх діяльність, що в свою чергу призводить до неможливого забезпечення успішного захисту не лише прав та свобод людини і громадянина, а і самих адвокатів» - зауважила РАУ у рішенні.

Отже, цим рішенням РАУ доручила голові РАУ, Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітовій звернутись до Президента України, Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з пропозицією організувати спільну офіційну зустріч керівництва НААУ та офіційних представників Президента України, Головнокомандувача ЗСУ, Командувача Сухопутних військ ЗСУ для врегулювання ситуації та взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та адвокатів, які виконують свої професійні обов’язки в рамках захисту клієнтів та надання їм професійної правничої допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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