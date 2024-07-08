На Рівненщині військовозобов’язаний намагався порізати собі вени ключем від квартири, — в ТЦК відреагували

Військовослужбовці ТЦК «вилучили» ключ від квартири у затриманого чоловіка та виписали йому направлення на ВЛК.

На Рівненщині військовозобов’язаний, який не мав при собі належних документів, під час доставлення до Вараського РТЦК та СП для уточнення даних, намагався порізати собі вени ключем від квартири. Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Вказується, що військовослужбовці ТЦК «вилучили» ключ від квартири у затриманого чоловіка та виписали йому направлення на військово-лікарську комісію. Однак, він відмовився від проходження медичної комісії та почав скаржитися на погане самопочуття.

«Черговим Вараського РТЦК був викликаний наряд поліції та швидка допомога. Карета швидкої допомоги доставила військовозобов'язаного до приймального відділення. До Вараського РТЦК громадянин І. так і не повернувся. Зараз він знаходиться в розшуку», - йдеться у повідомленні.

У ТЦК також зазначили, що військовозобов’язаний, якого доставляли до військкомату для уточнення даних, раніше був засудженим за незаконне зберігання наркотичних засобів.

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