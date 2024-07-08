В Ровенской области военнообязанный пытался порезать себе вены ключом от квартиры, — в ТЦК отреагировали

Военнослужащие ТЦК «изъяли» ключ от квартиры у задержанного и выписали ему направление на ВВК.

В Ровенской области военнообязанный, не имевший при себе надлежащих документов, во время доставки в Варашский РТЦК и СП для уточнения данных, пытался порезать себе вены ключом от квартиры. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Указывается, что военнослужащие ТЦК «изъяли» ключ от квартиры у задержанного и выписали ему направление на военно-врачебную комиссию. Однако он отказался от прохождения медицинской комиссии и стал жаловаться на плохое самочувствие.

«Очередным Варашского РТЦК был вызван наряд полиции и скорая помощь. Карета скорой помощи доставила военнообязанного в приемное отделение. В Варашский РТЦК гражданин И. так и не вернулся. Сейчас он находится в розыске», – говорится в сообщении.

В ТЦК также отметили, что военнообязанный, доставляемый в военкомат для уточнения данных, ранее был осужден за незаконное хранение наркотических средств.

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