Киев и Варшава подписали соглашение о безопасности

Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности между Украиной и Польшей.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Совета министров Польши Дональд Туск подписали в Варшаве 8 июля соглашение о безопасности.

Это 21-е соглашение о безопасности, которое Украина заключает с партнерами.

Зеленский находится с визитом в Варшаве, где, в частности, встречается с президентом и премьер-министром Польши Анджеем Дудой и Дональдом Туском.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 27 июня Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи были подписаны Совместные обязательства по безопасности между Украиной и ЕС.

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