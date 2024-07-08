рф ударила по «Охматдету» ракетой Х-101 – СБУ

По предварительным данным следователей СБУ, оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

В СБУ сообщили, что квалифицировали удар рф по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в понедельник, 8 июля, как военное преступление. По данному факту возбуждено уголовное производство. По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

«На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты», - подчеркнули в СБУ.

По информации Службы безопасности, по состоянию на 13:50 в результате вражеского «прилета» погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

Комплексные мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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