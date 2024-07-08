Адвокаты в течение месяца со дня получения свидетельства должны зарегистрировать электронный кабинет по повышению квалификации – решение РАУ

Также адвокаты в течение месяца должны зарегистрировать электронный кабинет на сайте НААУ.

Рада адвокатов Украины опубликовала решение №34 от 8 июня о внесении изменений в Порядок повышения квалификации адвокатов и Порядок ведения Единого реестра адвокатов.

Как указывается в решении, было выявлено, что значительное количество адвокатов не выполняет требований Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Порядка повышения квалификации адвокатов Украины, а именно не зарегистрировали личные электронные кабинеты по повышению квалификации на платформе Центра аккредитации и сертификации ВША НААУ и кабинеты адвокатов на официальном веб-сайте НААУ.

При этом согласно ст. 21 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» при осуществлении адвокатской деятельности адвокат обязан повышать свой профессиональный уровень.

Итак, РАУ решила внести изменения в Порядок повышения квалификации адвокатов Украины, дополнив его пунктом, которым установить для адвокатов срок один месяц, со дня получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и принесения присяги адвоката Украины, для регистрации личных электронных кабинетов по повышению квалификации на платформе Центра аккредитации и сертификации ВША НААУ.

Также решено внести изменения в Порядок ведения ЕРАУ, которыми установить для адвокатов срок один месяц с даты получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и принесения присяги адвоката Украины, для регистрации личных электронных кабинетов адвокатов на официальном вебсайте НААУ.

Кроме того, установлен срок один месяц с момента вступления этого решения в силу проверки адвокатами наличия регистрации личных кабинетов по повышению квалификации на платформе Центра аккредитации и сертификации ВША НААУ и сертификатов о повышении квалификации с 2019 года по 2023 год, а также наличия регистрации личных электронных кабинетов адвокатов на официальном сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. В случае отсутствия регистрации вышеуказанных электронных кабинетов, осуществить их регистрацию в течение месяца с момента вступления этого решения.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Рада адвокатов уточнила условия, когда ордер на оказание юридической помощи считается подписанным.

Автор: Наталя Мамченко

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