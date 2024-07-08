Адвокати протягом місяця з дня отримання свідоцтва мають зареєструвати електронний кабінет з підвищення кваліфікації – рішення РАУ

Також адвокати протягом місяця повинні зареєструвати електронний кабінет на сайті НААУ.

Рада адвокатів України опублікувала рішення №34 від 8 червня про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів та Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів.

Як вказується у рішенні, було виявлено, що значна кількість адвокатів не виконує вимог Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, а саме не зареєстрували особисті електронні кабінети з підвищення кваліфікації на платформі Центру акредитації та сертифікації ВША НААУ та електронні кабінети адвокатів на офіційному вебсайті НААУ.

При цьому відповідно до ст. 21 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень.

Отже, РАУ вирішила внести зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, доповнивши його пунктом, яким встановити для адвокатів термін один місяць, з дня отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката України, для реєстрації особистих електронних кабінетів з підвищення кваліфікації на платформі Центру акредитації та сертифікації ВША НААУ.

Також вирішено внести зміни до Порядку ведення ЄРАУ, якими встановити для адвокатів термін один місяць, з дати отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката України, для реєстрації особистих електронних кабінетів адвокатів на офіційному вебсайті НААУ.

Крім того, встановлено термін один місяць з моменту набуття чинності цього рішення для перевірки адвокатами наявності реєстрації особистих кабінетів з підвищення кваліфікації на платформі Центру акредитації та сертифікації ВША НААУ та сертифікатів про підвищення кваліфікації з 2019 року по 2023 рік, а також наявність реєстрації особистих електронних кабінетів адвокатів на офіційному вебсайті Національної асоціації адвокатів України. У разі відсутності реєстрації вищевказаних електронних кабінетів, здійснити їх реєстрацію протягом одного місяця з моменту набуття чинності цього рішення.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Рада адвокатів уточнила умови, коли ордер на надання правничої допомоги вважається підписаним.

Автор: Наталя Мамченко

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