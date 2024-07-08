Рада адвокатів уточнила умови, коли ордер на надання правничої допомоги вважається підписаним

У Положенні про ордер на надання правничої допомоги було уточнено, що ордер, як письмовий документ, може бути як в паперовій, так і в електронній формі.

Фото: kyiv.unba.org.ua

Рада адвокатів України 8 червня прийняла рішення № 36 «Про внесення змін до Положення про ордер на надання правничої допомоги та до рішення РАУ № 162 від 04 серпня 2017 року», яким уточнила умови, коли ордер на надання правничої допомоги вважається підписаним.

Зокрема, у Положенні про ордер на надання правничої допомоги, затвердженого рішенням РАУ від 12.04.2019 № 41, було уточнено, що ордер (як письмовий документ) може бути як в паперовій, так і в електронній формі. Підпис адвоката, керівника АБ, АО на ордері може бути здійснено відповідно власноручно або із застосуванням електронного підпису.

Ордер вважається підписаним, якщо:

у його графі «Адвокат» міститься або власноручний (фізичний) підпис;

ордер засвідчено електронним підписом;

електронним підписом засвідчено документ, додатком до якого є ордер.

Тож електронна копія електронного ордера на надання правничої допомоги виготовляється в порядку встановленому для оригіналу ордеру на надання правничої допомоги в електронній формі (здійснюється візуальне подання електронного документа в електронній формі з накладенням електронного підпису) і не потребує проставляння слів «Згідно з оригіналом»).

Також РАУ додатково пояснила, що у розумінні ст. 24 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» електронною копією електронного ордера на надання правничої допомоги вважається копія електронного ордера виготовлена в порядку передбаченому для оригіналу ордера в електронній формі, відповідно до ст. 7 Закону «Про електронні документи та електронний документообіг» з накладанням електронного підпису автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

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