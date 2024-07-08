рф ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101 – СБУ

За попередніми даними слідчих СБУ, окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

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У СБУ повідомили, що кваліфікували удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у понеділок, 8 липня, як воєнний злочин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

«На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети», - наголосили у СБУ.

За інформацію Служби безпеки, станом на 13:50 унаслідок ворожого «прильоту» загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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