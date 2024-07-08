Київ та Варшава підписали безпекову угоду

Володимир Зеленський і Дональд Туск підписали безпекову угоду між Україною та Польщею.

Президент України Володимир Зеленський і голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві 8 липня безпекову угоду.

Це 21-ша безпекова угода, яку Україна заключає з партнерами.

Зеленський перебуває з візитом у Варшаві, де, зокрема, зустрічається з президентом і прем’єр-міністром Польщі Анджеєм Дудою і Дональдом Туском.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 27 червня Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі було підписано Спільні безпекові зобов’язання між Україною та ЄС.

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