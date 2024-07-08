Украина созывает чрезвычайное заседание Совбеза ООН после атак рф, — Владимир Зеленский

Украина созывает чрезвычайное заседание Совбеза ООН в связи с атакой рф 8 июля, когда россияне ударили по «Охматдету» и медучреждению в Днепровском районе Киева.

Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры, включая детскую больницу «Охматдет», 8 июля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

По словам Главы государства, Украина «безусловно ответит нелюдям из рф» и возобновит инфраструктуру, поврежденную во время массированного ракетного обстрела 8 июля.

«Каждому, кто пострадал, сейчас предоставляется необходимая помощь. И обязательно мы должны все работать над тем, что привлечь россия к ответственности за террор и путину за приказ отдавать удар», — заявил Президент.

Владимир Зеленский добавил, что россия можно только принудить к миру.

Премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что «нет таких слов или политических деклараций», которые позволили бы выразить всю солидарность Украине, которая уже много месяцев доказывает свой героизм.

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет». Десятки киевлян пришли помочь разобрать завалы в больнице.

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