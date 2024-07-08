У Києві 9 липня оголошено днем жалоби

В місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Міська влада оголосила 9 липня днем жалоби в столиці у звʼязку з російською атакою на цивільні об’єкти. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Окрім цього, 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Влада Києва звертається до телеканалів і радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення.

У ДСНС за оновленою інформацією повідомили, що у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.