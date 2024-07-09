Наніс численні удари молотком по голові: на Рівненщині покарали чоловіка за вбивство колишньої дружини

Під час конфлікту чоловік наніс жінці численні удари молотком по голові.

На Рівненщині 15 років за ґратами проведе чоловік за жорстоке вбивство колишньої дружини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що 17 жовтня 2022 року між колишнім подружжям, яке проживало разом, виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс жінці численні удари молотком по голові. Від отриманих травм 59-річна потерпіла померла на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав частково, наразі він перебуває під вартою.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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