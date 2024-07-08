В Укренерго відмінили скасування відключень електроенергії для кожної області у конкретний день у липні

9 липня обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України.

НЕК «Укренерго» не буде проводити з 9 по 24 липня вимірювання фактичного рівня споживання електроенергії у кожній області.

Відтак, завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України.

«Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні», - пояснили у повідомленні.

За прогнозом Укренерго, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

Нагадуємо, планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів.

Як зазначили в Укренерго, режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

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