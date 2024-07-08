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В Укрэнерго отменили отмену отключений электроэнергии для каждой области в конкретный день в июле

18:17, 8 июля 2024
9 июля ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины.
В Укрэнерго отменили отмену отключений электроэнергии для каждой области в конкретный день в июле
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НЭК «Укрэнерго» не будет проводить с 9 по 24 июля измерение фактического уровня потребления электроэнергии в каждой области.

Следовательно, завтра, 9 июля, ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины.

«Причина отмены – значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. В ответ на многочисленные обращения облэнерго "Укрэнерго" отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе», - пояснили в сообщении.

По прогнозу Укрэнерго, с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в остальные часы – 3 очереди.

Напомним, планировалось по определенному графику отменить ограничения для каждой области в конкретный день в течение этих двух недель.

Как отметили в Укрэнерго, режимные замеры в летний период будут проведены позже, когда будет разрешаться ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.

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