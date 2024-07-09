Участились ли случаи выезда мужчин за границу: ответ ГПСУ

В ГПСУ заявили, что пока не наблюдается увеличение числа мужчин, желающих покинуть Украину.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что изменений в правилах пересечения границы в категории, кому разрешено выезжать, не было. По его словам, пока не фиксируется увеличение количества пересечений границы на выезд из Украины мужчинами. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Изменений в правила пересечения границы к категориям, кому разрешено пересекать границу, на данный момент нет. При наличии условий, то есть документов, которые дают право на пересечение границы, пограничники обеспечивают оформление граждан на государственной границе», – рассказал Демченко.

Он отметил, что речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, ведь именно этой категории временно ограничена возможность покидать пределы Украины.

«На данный момент мы не видим увеличения количества пересечений границы на выезд из Украины мужчинами. Фактически ежедневно это количество остается постоянным. Отмечу, что только при наличии условий, которые позволяют пересечь границу, мужчины и следуют за пределы Украины», – добавил он.

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