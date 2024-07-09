Чи почастішали випадки виїзду чоловіків за кордон: відповідь ДПСУ

У ДПСУ заявили, що поки що не спостерігається збільшення кількості чоловіків, які хочуть залишити Україну.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що змін у правилах перетину кордону до категорій, кому дозволено виїжджати, не було. За його словами, поки що не фіксується збільшення кількості перетинів кордону на виїзд з України чоловіками. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Змін до правил перетину кордону до категорій, кому дозволено перетинати кордон, на даний момент немає. За наявності умов, тобто документів, що дають право на перетин кордону, прикордонники забезпечують оформлення громадян на державному кордоні», – розповів Демченко.

Він зазначив, що йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, адже саме цій категорії тимчасово обмежена можливість залишати межі України.

«Наразі ми не бачимо збільшення кількості перетинів кордону на виїзд з України чоловіками. Фактично щодня ця кількість залишається постійною. Зазначу, що лише за наявності умов, які дозволяють перетнути кордон, чоловіки і йдуть за межі України», – додав він.

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