Нанес многочисленные удары молотком по голове: в Ровенской области наказали мужчину за убийство бывшей жены

Во время конфликта мужчина нанес женщине многочисленные ударымолотком по голове.

В Ровенской области 15 лет за решеткой проведет муж за жестокое убийство бывшей жены. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что 17 октября 2022 года между бывшими супругами, проживавшими вместе, возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине многочисленные удары молотком по голове. От полученных травм 59-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину признал частично, в настоящее время он находится под стражей.

Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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