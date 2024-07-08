В Киеве 9 июля объявлено днем траура

В городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

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Городские власти объявили 9 июля днем ​​траура в столице в связи с российской атакой на гражданские объекты. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме этого, 9 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Власти Киева обращаются к телеканалам и радиостанциям внести соответствующие изменения в сетку вещания.

В ГСЧС по обновленной информации сообщили, что в Киеве погибли 22 человека, пострадали – 72.

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