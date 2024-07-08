Ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів – Білий дім

США виступають за розслідування удару по «Охматдиту» як воєнного злочину рф.

Джерело фото: ВВС Україна

Ракетний обстріл росією дитячої лікарні «Охматдит» у Києві заслуговує на ретельне розслідування органами, які вивчають воєнні злочини та злочини проти людяності. Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер під час брифінгу у Вашингтоні.

«Можна використовувати багато прикметників для того, щоб описати атаку на дитячу лікарню. Це є жахливим, трагічним, безглуздим. І, до речі, це також має бути обʼєктом серйозного розслідування, бо це – дії, які повторюються впродовж цієї війни», - зауважив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що конкретно на цей випадок «мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності» та наголосив, що ракетний удар по «Охматдиту» заслуговує ретельного розгляду.

За даними МВС, внаслідок російської ракетної атаки в Україні сьогодні є загиблі та багато поранених.

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

Також Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російський обстріл цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею «Охматдит», 8 липня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

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