Родини, які постраждали від атаки по «Охматдиту», отримають 10 800 грн допомоги — Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зробив заяву про відбудову «Охматдиту» і компенсацію постраждалим.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд виділив 100 мільйонів на відновлення «Охматдиту», а постраждалі родини зможуть отримати допомогу у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини. Про це він сказав засіданні уряду.

«Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті», - заявив він.

Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від атаки 8 липня по «Охматдиту», буде виділена разом з ЮНІСЕФ допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини, додав Шмигаль.

Як відомо, 8 липня під обстріл рф потрапила дитяча лікарня «Охматдит».

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів.

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