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Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав кількість цивільних українців, яких рф утримує у полоні

19:28, 9 липня 2024
Загалом понад 14 тисяч громадян України утримуються державою-агресором.
Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав кількість цивільних українців, яких рф утримує у полоні
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав кількість цивільних українців, яких рф утримує у полоні.

Так, під час окупації Київщини російські війська захопили в полон 600 цивільних українців. Так, загалом понад 14 тисяч громадян України утримуються державою-агресором. Про це омбудсмен зазначив на пресконференції 9 липня.

За його словами, з-понад 14 тисяч українців, які перебувають у російському полоні, є громадяни, затримані рф з 2014 року на території окупованих Криму, Донецької та Луганської областей, а також після початку повномасштабної агресії. Щодо таких українців складені окремі списки.

Лубінець підкреслив, що цивільні особи є найважчою категорією для повернення. Він пояснив, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, обміни можливі лише для військовополонених.

Крім того, рф не має багато громадян, яких вона хотіла б обміняти, якщо мова йде про цивільних. Також російські суди виносять великі терміни ув’язнення українським цивільним, звинувачуючи їх у шпигунстві, тероризмі та інших злочинах.

Омбудсмен повідомив і про випадки затримання дітей, які піддаються слідчим діям і можуть отримати тривалі тюремні строки. Він навів приклад двох 18-річних хлопців, розстріляних у Бердянську, чиї тіла російська сторона не дозволяє забрати для поховання, припускаючи, що рф хоче поховати їх таємно, щоб не передавати родинам.

Також він додав, що великого обміну полоненими не варто очікувати найближчим часом. Омбудсмен зазначив, що на це впливає різниця в кількості полонених - у рф набагато більше затриманих громадян України.

«Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність рф це зробити? – Ні», - сказав він.

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