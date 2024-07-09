Кредиты от 0% до 16% на энергооборудование: Правительство запустило доступное кредитование граждан и бизнеса

Правительство Украины ввело меры для стимулирования граждан и бизнеса к энергетической устойчивости.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил о запуске комплекса мероприятий, направленных на стимулирование энергетической устойчивости среди граждан и бизнеса.

Основные меры включают:

Кредиты для граждан:

- Под 0% годовых на сумму до 480 тыс. грн на 10 лет.

- Предназначены для установки солнечных и ветровых установок и систем накопления электроэнергии.

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса:

- До 150 млн грн на срок до 10 лет.

- Процентная ставка 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации.

- Для бизнесов на территориях, граничащих с зоной боевых действий, ставка снижается до 1-5% на первые два года.

- Кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых.

Кредиты для ОСМД и ЖСК:

- На сумму до 5 млн грн для установки солнечных станций и тепловых насосов.

- Государство компенсирует 70% затрат на проект в рамках программы "ГринДИМ".

Кредиты для крупного бизнеса:

- На 5-7 лет под 14-16% годовых под залог оборудования.

- Банковский сектор готов обеспечить это кредитование после сотрудничества с НБУ.

Кроме того, в Верховную Раду поданы законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования.

Ожидается, что все эти механизмы заработают в полную силу не позднее 25 июля.

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