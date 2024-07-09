Кредиты от 0% до 16% на энергооборудование: Правительство запустило доступное кредитование граждан и бизнеса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил о запуске комплекса мероприятий, направленных на стимулирование энергетической устойчивости среди граждан и бизнеса.
Основные меры включают:
Кредиты для граждан:
- Под 0% годовых на сумму до 480 тыс. грн на 10 лет.
- Предназначены для установки солнечных и ветровых установок и систем накопления электроэнергии.
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса:
- До 150 млн грн на срок до 10 лет.
- Процентная ставка 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации.
- Для бизнесов на территориях, граничащих с зоной боевых действий, ставка снижается до 1-5% на первые два года.
- Кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых.
Кредиты для ОСМД и ЖСК:
- На сумму до 5 млн грн для установки солнечных станций и тепловых насосов.
- Государство компенсирует 70% затрат на проект в рамках программы "ГринДИМ".
Кредиты для крупного бизнеса:
- На 5-7 лет под 14-16% годовых под залог оборудования.
- Банковский сектор готов обеспечить это кредитование после сотрудничества с НБУ.
Кроме того, в Верховную Раду поданы законопроекты об отмене пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования.
Ожидается, что все эти механизмы заработают в полную силу не позднее 25 июля.
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