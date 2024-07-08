Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Китаю з «мирною місією»

Орбан прилетів до Китаю після серії візитів до України, рф та Азербайджану.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув з візитом до Китаю. Орбан приземлився у Пекіні після серії візитів до України, рф та Азербайджану.

Прем'єр Угорщини оприлюднив світлину після приземлення в аеропорту китайської столиці.

«Мирна місія 3.0. Пекін», - підписав він фото.

«Китай є ключовою державою у створенні умов для встановлення миру в конфлікті між росією та Україною. Саме тому я приїхав на зустріч із Сі Цзіньпіном у Пекін лише через два місяці після його офіційного візиту в Будапешт», — зазначив Орбан.

Угорська газета Magyar Nemzet із посиланням на речника Орбана Берталана Хаваші зазначила, що прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

До китайської столиці приїхав не лише прем’єр-міністр, а й міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто. Він згодом опублікував фото зустрічі з Сі Цзіньпіном.

«Ми, угорці, — миролюбна нація, люди, які прагнуть миру, рівноваги та злагоди. А Китай — одна з країн, які діють найбільш рішуче, гучно та які віддані справі миру. Пекін — третя зупинка миротворчої місії», — написав глава угорського МЗС.

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