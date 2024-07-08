Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай с «мирной миссией»

Орбан прилетел в Китай после серии визитов в Украину, рф и Азербайджан.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай. Орбан приземлился в Пекине после серии визитов в Украину, рф и Азербайджан.

Премьер Венгрии обнародовал фотографию после приземления в аэропорту китайской столицы.

«Мирная миссия 3.0. Пекин», – подписал он фото.

«Китай является ключевым государством в создании условий для установления мира в конфликте между россией и Украиной. Именно поэтому я приехал на встречу с Си Цзиньпином в Пекин спустя всего два месяца после его официального визита в Будапешт», — отметил Орбан.

Венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на представителя Орбана Берталана Хаваши отметила, что премьер-министр Венгрии встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

В китайскую столицу приехал не только премьер-министр, но и министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто. Впоследствии он опубликовал фото встречи с Си Цзиньпином.

«Мы, венгры, — миролюбивая нация, люди, стремящиеся к миру, равновесию и согласию. А Китай — одна из стран, действующих наиболее решительно, громко и преданных делу мира. Пекин – третья остановка миротворческой миссии», – написал глава венгерского МИД.

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