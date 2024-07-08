Нужно ли сообщать ПФУ о трудоустройстве пенсионера

Несообщение или несвоевременное уведомление о трудоустройстве приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области рассказали, нужно ли сообщать о трудоустройстве пенсионера.

Там отметили, что в случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен уведомить об этом факте органы Пенсионного фонда. Соответствующее требование содержится в ч.2 ст.16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.

После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

«Обращаем внимание пенсионеров, которые проходили регистрацию предпринимательской деятельности, но по разным причинам не занимались ею. Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена ​​информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считается работающим пенсионером», – отметили в ПФУ.

Как сообщить ПФУ об изменении статуса «работающий» или «неработающий»

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовом договоре и т.п.) ).

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