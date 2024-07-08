Что празднуют 8 июля и какие памятные события произошли в этот день

8 июля отмечают Всемирный день раскрытия информации,

Фото: objectiv.tv

В понедельник, 8 июля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников.

Так, сегодня отмечают Всемирный день раскрытия информации – это инициатива, приглашающая людей и организации из всех стран поддержать официальное признание мировыми правительствами внеземного присутствия, влияющего на человечество.

Также 8 июля ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с пищевой аллергией Главная цель Дня – обратить внимание людей на актуальную проблему распространения заболевания и его профилактики и лечения. Учитывая высокую растущую постоянно растущую аллергию, медицинские работники отмечают важность профилактики, диагностики и лечения.

А еще сегодня отмечают День бодиарта. Бодиарт – это искусство росписи обнаженного или практически обнаженного человеческого тела.

Календарь важных событий за 8 июля:

1913 - Завершились последние выборы в Галицкий краевой сейм, в результате которых количество украинских депутатов увеличилось почти вдвое (с 16 до 31);

1918 - Создано Государственный сенат Украинского Государства - высший судебный институт;

2014 – Сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира по футболу победила на его поле 5-кратного чемпиона мира, фаворита и хозяина чемпионата сборную Бразилии с сенсационным счетом 7:1 (5:0 в 1-м тайме), побив при этом много мировых футбольных рекордов .

Какой сегодня церковный праздник:

8 июля отмечается день святого Прокопия – великомученика, жившего и пострадавшего во времена императора Диоклетиана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.