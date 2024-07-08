Що святкують 8 липня та які пам’ятні події сталися цього дня

8 липня відзначають Всесвітній день розкриття інформації.

Фото: objectiv.tv

У понеділок, 8 липня, в Україні та світі відзначають декілька свят.

Так, сьогодні відзначають Всесвітній день розкриття інформації - це ініціатива, що запрошує людей і організації з усіх країн підтримати офіційне визнання світовими урядами позаземної присутності, що впливає на людство.

Також 8 липня щорічно в усьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з харчовою алергією Головна мета Дня - звернути увагу людей до актуальної проблеми поширення захворювання та його профілактики і лікування. З огляду на високу поширеність алергії, яка постійно зростає, медичні працівники наголошують на важливості профілактики, діагностики та лікування.

А ще сьогодні відзначають День бодіарту. Бодіарт - це мистецтво розпису оголеного або практично оголеного людського тіла.

Календар важливих подїй за 8 липня:

1913 - Завершилися останні вибори до Галицького крайового сейму, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31);

1918 - Створено Державний сенат Української Держави - вищий судовий інститут;

2014 - Збірна Німеччини в півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії із сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Яке сьогодні церковне свято:

8 липня відзначається день святого Прокопія - великомученика, який жив і постраждав за часів імператора Діоклетіана.

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