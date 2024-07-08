У Луцьку чоловік кинув гранату в людей: відомо про 5 постраждалих

Невідомий чоловік з вікна авто кинув гранату, яка здетонувала.

У Луцьку чоловік з вікна автомобіля кинув у людей гранату, є постраждалі. Про це повідомляють Суспільне Луцьк та поліція Волинської області.

Інцидент стався ввечері 7 липня на вулиці Ковельській.

Невідомий чоловік з вікна авто кинув гранату, яка здетонувала.

«Внаслідок цього є постраждалі, кількість встановлюється. Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали», - йдеться в повідомленні поліції.

Згодом «Суспільне» повідомило, що наразі відомо про п'ятьох травмованих внаслідок вибуху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.