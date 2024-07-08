В Луцке мужчина бросил гранату в людей: известно о 5 пострадавших

Неизвестный мужчина из окна авто бросил сдетонировавшую гранату.

В Луцке мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату, есть пострадавшие. Об этом сообщают Суспільне Луцьк и полиция Волынской области.

Инцидент произошел вечером 7 июля по улице Ковельской.

Неизвестный мужчина из окна авто бросил сдетонировавшую гранату.

«В результате есть пострадавшие, количество устанавливается. Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали», - говорится в сообщении полиции.

Впоследствии «Суспільне» сообщило, что в настоящее время известно о пяти травмированных в результате взрыва.

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