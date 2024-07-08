Гоструда объясняет, как определяется оплата труда медицинского работника при неполном рабочем времени.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, как оплачивается работа медицинского работника на условиях неполного рабочего времени.

В случаях, когда медработнику будет установлен неполный рабочий день/неделя или работник не в полном объеме будет выполнять утвержденную норму продолжительности рабочего времени, оплата труда будет производиться с установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.01.2022 № 2 «Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения размера пропорционально отработанному времени.

Ранее мы писали, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.

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