Дмитрий Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне

Украина ожидает от саммита НАТО усиления ПВО и шага к членству в Альянсе, – глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ожидает, что принятые на предстоящем Вашингтонском саммите НАТО решения существенно усилят украинскую обороноспособность и сделают существенный шаг к членству в Альянсе.

"Наше ожидание от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будут означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО. На этом пока остановлюсь", – сказал Кулеба в Киеве на общей пресс-конференции с новым министром иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкампом.

Как известно, саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

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