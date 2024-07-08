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Когда нужно платить сумму налога, обжалованную в судебном порядке

07:36, 8 июля 2024
Налогоплательщик обязан погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции, при их наличии, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем вступления судебного решения в законную силу.
Когда нужно платить сумму налога, обжалованную в судебном порядке
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Налоговая служба в Днепропетровской области информирует, когда нужно заплатить сумму налога, обжалованную в судебном порядке.

Отмечается, что согласно п. 57.3 НКУ при определении денежного обязательства контролирующим органом по основаниям, указанным в пп. 54.3.1 – 54.3.6 НКУ, налогоплательщик обязан заплатить начисленную сумму денежного обязательства в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения налогового уведомления-решения, кроме случаев, когда в течение такого срока такой налогоплательщик начинает процедуру обжалования решения контролирующего органа.

В случае обжалования решения контролирующего органа о начисленной сумме денежного обязательства налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции при их наличии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем такого согласования.

При обращении налогоплательщика в суд с иском о признании противоправным и/или отмене решения контролирующего органа денежное обязательство считается несогласованным до дня вступления судебного решения в законную силу (абзац четвертый п. 56.18 НКУ).

Статьей 255 КАСУ определено, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не было отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Таким образом, налогоплательщик обязан самостоятельно погасить согласованную сумму, а также пеню и штрафные санкции, при их наличии, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем вступления судебного решения в законную силу.

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